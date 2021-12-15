Лейк-Форест, США, , 05:42 — REGNUM Студия Turtle Rock назвала дату релиза декабрьского обновления Back 4 Blood, которое внесёт несколько серьёзных изменений в кооперативную онлайн-игру. Об этом 15 декабря сообщает портал GamesRadar.

Back 4 Blood Скриншот с YouTube

Обновление будет бесплатным, выйдет оно 16 декабря 2021 года, в 21:00 по московскому времени. С его релизом в Back 4 Blood появится офлайн-режим, о котором давно просили геймеры, а также новые карты, праздничные ивенты (внутриигровые мероприятия) и «многое другое».

Напомним, Back 4 Blood представляет собой кооперативный онлайн-шутер (шутер — игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), действие которого происходит во время зомби-апокалипсиса. Релиз игры состоялся 12 октября 2021 года.

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