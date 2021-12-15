Пекин, , 05:39 — REGNUM Доля китайских марок легковых автомобилей на внутреннем рынке Китая продолжила рост в ноябре, свидетельствуют данные отраслевой ассоциации, передает агентство Синьхуа.

JAC T6 «Китайские автомобили»

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце в стране было продано более 1,02 млн легковых автомобилей китайских марок, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля рынка этих брендов в стране за этот период составила 46,6%, увеличившись на 5,2 процентных пункта в годовом исчислении.

В период с января по ноябрь продажи китайских легковых автомобилей выросли на 25,1% в годовом исчислении и достигли 8,4 млн, при этом доля рынка увеличилась на 6,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом до 44,1%.