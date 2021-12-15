Пекин, 15 декабря 2021, 05:37 — REGNUM Индекс развития малых и средних предприятий Китая, основанный на исследовании 3000 предприятий, вырос в ноябре на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 86,3 пункта, показали последние отраслевые данные, сообщает агентство Синьхуа.
Рост последовал за семью месяцами снижения подряд, но нынешний уровень все еще ниже, чем за аналогичный период 2020 и 2019 годов, по данным Китайской ассоциации малых и средних предприятий. Индекс содержит несколько субиндексов для оценки результатов и ожиданий предприятий. Значения ниже 100 указывает на снижение жизнеспособности. В ноябре субиндексы финансирования, рабочей силы и операционных расходов оставались выше 100.
Что касается субиндексов, измеряющих настроения в различных секторах, индексы промышленности, строительства, транспорта и почтовых услуг, а также компьютерного программного обеспечения показали рост, в то время как индексы недвижимости, оптовой и розничной торговли, социальных услуг, а также жилья и общественного питания продемонстрировали сокращение.