Пекин, 15 декабря, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Индекс развития малых и средних предприятий Китая, основанный на исследовании 3000 предприятий, вырос в ноябре на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 86,3 пункта, показали последние отраслевые данные, сообщает агентство Синьхуа.

Пьяный китаец

Рост последовал за семью месяцами снижения подряд, но нынешний уровень все еще ниже, чем за аналогичный период 2020 и 2019 годов, по данным Китайской ассоциации малых и средних предприятий. Индекс содержит несколько субиндексов для оценки результатов и ожиданий предприятий. Значения ниже 100 указывает на снижение жизнеспособности. В ноябре субиндексы финансирования, рабочей силы и операционных расходов оставались выше 100.

Что касается субиндексов, измеряющих настроения в различных секторах, индексы промышленности, строительства, транспорта и почтовых услуг, а также компьютерного программного обеспечения показали рост, в то время как индексы недвижимости, оптовой и розничной торговли, социальных услуг, а также жилья и общественного питания продемонстрировали сокращение.