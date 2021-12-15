Канберра, , 05:35 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сдал тест на выявление коронавирусной инфекции после публичного мероприятия, на котором обнаружили зараженного SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба главы австралийского правительства.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее данным, Моррисон присутствовал на школьном выпускном 10 декабря, на котором присутствовали около тысячи человек. При этом у одного из участников мероприятия позднее выявили коронавирусную инфекцию. В связи с этим ПЦР-тесты сдал и премьер-министр Австралии. Пока оба теста показали отрицательный результат.

Медики считают, что Моррисону пока нет необходимости уходить на самоизоляцию. Отмечается, что мероприятие происходило в штате Новый Южный Уэльс, где резко выросла заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю. Эксперты связывают это с появлением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.