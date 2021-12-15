Пекин, , 05:34 — REGNUM Текстильная отрасль Китая продолжила устойчивый рост в первые 10 месяцев года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), передает агентство Синьхуа.

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Совокупный операционный доход крупных текстильных предприятий вырос на 14,2% в годовом исчислении и превысил 4,13 трлн юаней (около $650,4 млрд) за этот период. По данным MIIT, общая прибыль этих фирм составила 198,3 млрд юаней, что на 29,7% больше в годовом исчислении.

Розничные онлайн-продажи одежды в Китае выросли на 14,1% в годовом исчислении в период с января по октябрь, достигнув среднего роста на 3% за последние два года. Экспорт одежды и текстиля в стране вырос на 5% в годовом исчислении до $256,5 млрд за этот период, при этом экспорт швейных изделий вырос на 25,2% до $138,9 млрд.