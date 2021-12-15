Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Бывшие стажёрки сталкивались в американской компании SpaceX с сексуальными домогательствами со стороны сотрудников, жалобы на что руководством игнорировались. Об этом 14 декабря сообщает газета The New York Times.

Домогательство Army.mil

В её материале описываются несколько случаев, когда стажировавшиеся в SpaceX женщины сталкивались с домогательствами других стажёров или мужчин, занимающих более высокие должности. В частности, упоминается Эшли Козак, ставшая штатным инженером компании и рассказавшая о таких случаях в бытность её работы стажёром в 2017—2019 годах. По её словам, случаи приставания бывали во время перерывов или мероприятий, когда некоторые коллеги-мужчины позволяли себе «щупать» различные части её тела ‑ и ни одна жалоба на это в отдел кадров не имела ответа. Также происходила утечка из отдела конфиденциальной информации о случившемся.

В 2021 году Козак, которая проработала в SpaceX четыре года, покинула компании из-за того, что чувствовала себя бессильной. После этого она описала произошедшее в эссе, с которым ознакомилась газета.

Эшли Козак «Если стратегия SpaceX состоит в том, чтобы нанять всех этих молодых людей, а затем не предоставлять никаких ресурсов для создания равноправного рабочего места, они как бы настраивают себя на провал».

плачено $380 млн жертвам сексуального насилия со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара и ряда других лиц, связанных с американской федерацией гимнастики (USAG) и Национальным олимпийским и паралимпийским комитетом (НОК, USOPC).

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