Пекин, , 05:31 — REGNUM Отрасль химических волокон Китая продемонстрировала значительный рост за первые 10 месяцев текущего года, так как прибыль крупных предприятий выросла более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), общая прибыль крупнейших компаний сектора с годовой выручкой от первичного бизнеса более 20 млн юаней выросла на 275,6% в годовом исчислении до 53,9 млрд юаней (около $8,5 млрд) за этот период. Совокупный операционный доход этих фирм составил 835,6 млрд юаней, что на 31,5% больше, чем годом ранее.

В период с января по октябрь общий объем производства в секторе вырос на 11,8% в годовом исчислении до 55,71 млн тонн, свидетельствуют данные MIIT.