Пекин, , 05:28 — REGNUM Китай все еще переживает важный период стратегических возможностей для развития и полностью способен обеспечить устойчивое, здоровое и стабильное экономическое развитие, сообщает агентство Синьхуа.

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Экономика страны устойчива и обладает большим потенциалом, заявил высокопоставленный чиновник Центрального комитета по финансовым и экономическим вопросам Хань Вэньсю на ежегодном совещании по китайской экономике.

Хань подчеркнул многочисленные благоприятные условия для экономического развития Китая, такие как целостная промышленная система, обильные людские ресурсы, удобная инфраструктура, сильный внутренний рынок и растущая жизнеспособность рынка.

В то время как экономическое развитие Китая сталкивается с давлением сокращения спроса, потрясений в сфере предложения и ослабления ожиданий, страна должна сохранять уверенность и прямо сталкиваться с трудностями, сказал Хань, добавив, что тенденция непрерывного экономического восстановления и основы экономики Китая с позитивной долгосрочной перспективой остаются неизменными.

Что касается достижения целей углеродной нейтральности, Хань призвал в полной мере учитывать основные национальные условия Китая, включая его энергетический баланс и структуру промышленности, а также оптимизировать использование угля и новых источников энергии.