Шанхай, Китай, 15 декабря, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Кредитный остаток в Шанхае на конец октября составил 9,35 трлн юаней (около $1,47 трлн), что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Баланс кредитов в китайских юанях достиг 8,57 трлн юаней в конце октября, увеличившись на 11,2% в годовом исчислении, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце по темпам роста, сообщил головной офис Народного банка Китая в Шанхае.

В октябре объем новых кредитов в юанях составил 35,7 млрд юаней, что на 2,6 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Остаток кредитов в иностранной валюте на конец октября достиг $121,8 млрд, увеличившись на 19,8% в годовом исчислении.

По состоянию на конец октября остаток депозитов Шанхая составлял 17,2 трлн юаней, увеличившись на 14,4% в годовом исчислении.