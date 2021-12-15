Пекин, 15 декабря, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Согласно отраслевым отчетам, транспортная отрасль гражданской авиации Китая возобновит устойчивый рост, добавив в общей сложности 7 646 новых гражданских пассажирских самолетов в течение следующих 20 лет, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Skolkozarabatyvaet.ru Гражданская авиация

Согласно отчетам, опубликованным Исследовательским центром развития авиационной промышленности Китая, к 2025 году общее количество самолетов в Китае, вероятно, достигнет 5343. В то время как COVID-19 серьезно повлиял на мировой авиационный рынок, Китай становится ярким пятном отчасти благодаря эффективным мерам по профилактике эпидемий и борьбе с ними в стране.

В течение следующих двух десятилетий китайским авиакомпаниям потребуется 7 646 новых пассажирских самолетов и 650 грузовых самолетов. Ожидается, что к 2040 году количество гражданских вертолетов превысит 10 000, говорится в отчетах.