Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Анонимный источник сообщил о минировании здания аэропорта Южно-Сахалинске 15 декабря. Все пассажиры и персонал эвакуированы, написал телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта».

Tyurina yu Аэропорт Южно-Сахалинска

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Уточняется, что сообщивший о взрывном устройстве из другого региона.

В здании аэропорта работают кинологи с собаками.

На время проведения проверки аэропорт не выпускает и не принимает самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о минировании более 20 воздушных судов поступило в московский международный аэропорт «Шереметьево».