Пекин, 15 декабря 2021, 05:21 — REGNUM Ключевая встреча, на которой были определены экономические приоритеты Китая на 2022 год, подчеркнула важность правильного понимания стратегических целей и путей достижения общего процветания, сообщает агентство Синьхуа.
Страна должна непрерывно создавать и накапливать социальное богатство и в то же время избегать поляризации, говорится в заявлении, опубликованном после ежегодной Центральной конференции по экономической работе, которая завершилась 10 декабря.
В заявлении говорится, что для достижения общего процветания нация должна сначала «сделать пирог побольше и получше» совместными усилиями народа, а затем должным образом разделить и распределить пирог с помощью рациональных институциональных механизмов.
Согласно заявлению, Китай должен усилить реализацию политики «работа в первую очередь» в своем стремлении к высококачественному развитию и лучше использовать роль экономического роста в повышении занятости.
В нем подчеркивались усилия по усилению роли и функций распределения богатства, соблюдению системы, в которой доминирует распределение в соответствии с работой, совершенствованию политики распределения вознаграждения в соответствии с различными факторами производства и повышению роли налогообложения, социального обеспечения и трансфертных платежей.
Следует поощрять предприятия и социальные группы, которые имеют намерение и возможность участвовать в общественной и благотворительной деятельности, говорится в заявлении. Основные государственные услуги должны предоставляться целенаправленно в областях, которые больше всего волнуют людей, таких как образование, здравоохранение, уход за пожилыми людьми и жилье.