Пекин, 15 декабря, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Ключевая встреча, на которой были определены экономические приоритеты Китая на 2022 год, подчеркнула важность правильного понимания стратегических целей и путей достижения общего процветания, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Поедание пирога

Страна должна непрерывно создавать и накапливать социальное богатство и в то же время избегать поляризации, говорится в заявлении, опубликованном после ежегодной Центральной конференции по экономической работе, которая завершилась 10 декабря.

В заявлении говорится, что для достижения общего процветания нация должна сначала «сделать пирог побольше и получше» совместными усилиями народа, а затем должным образом разделить и распределить пирог с помощью рациональных институциональных механизмов.

«Это длительный исторический процесс, и необходимо предпринять последовательные шаги к достижению этой цели», — говорится в документе.

Согласно заявлению, Китай должен усилить реализацию политики «работа в первую очередь» в своем стремлении к высококачественному развитию и лучше использовать роль экономического роста в повышении занятости.

В нём подчеркивались усилия по усилению роли и функций распределения богатства, соблюдению системы, в которой доминирует распределение в соответствии с работой, совершенствованию политики распределения вознаграждения в соответствии с различными факторами производства и повышению роли налогообложения, социального обеспечения и трансфертных платежей.

Следует поощрять предприятия и социальные группы, которые имеют намерение и возможность участвовать в общественной и благотворительной деятельности, говорится в заявлении. Основные государственные услуги должны предоставляться целенаправленно в областях, которые больше всего волнуют людей, таких как образование, здравоохранение, уход за пожилыми людьми и жилье.