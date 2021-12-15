Пекин, 15 декабря, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала Международный стандарт морских исследований, предложенный и сформулированный Китаем, сообщает агентство Синьхуа.

Море

Стандарт был совместно предложен Институтом океанологии Академии наук Китая (IOCAS) и Первым институтом океанографии Министерства природных ресурсов КНР. Он содержит требования и рекомендации по проведению морских исследований интерстициальной биоты в морских отложениях.

По словам исследователя IOCAS Лея Янли, биота, включенная в стандарт, является ключом к изучению морского биоразнообразия и других областей.

Лей сказал, что международный стандарт будет способствовать сохранению морского биоразнообразия и экологической оценке окружающей среды, а также обеспечит техническую поддержку и стандартные гарантии, необходимые для развития соответствующего международного сотрудничества.

Многие ученые из китайских университетов и институтов, включая Университет Тунцзи, и их коллеги из восьми стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Россию, также приняли участие в разработке стандарта.