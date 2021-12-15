Якутск, 15 декабря, 2021, 05:18 — ИА Регнум. За последние несколько дней в Якутске было зафиксировано два факта нападения собак на горожан. Инцидентами заинтересовался Следственный комитет, проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Сергей Пластинин ИА Красная Весна Собаки

13 декабря животные напали на мужчину в Гагаринском округе Якутска. После того как агрессивные собаки набросились на него, они также нападали на детей. Ранее псы пытались покусать девушку в районе Сергелляхского шоссе.

Следственное управления СК РФ по Якутии намерено установить обстоятельства произошедшего и выяснить, какой вред был причинён здоровью людей. Правовой оценке будет подвергнуто качество работы мэрии, которая должна была заниматься контролем численности безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске ужесточат наказание за выгул собак без присмотра. У почти половины собак, отлавливаемых в городе, есть хозяева.