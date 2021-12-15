Пхеньян, , 05:01 — REGNUM Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента Северной Кореи Ким Ир Сена, скончался в возрасте 101 года. Об этом 15 декабря сообщило агентство Yonhap.

Северная Корея Rita Willaert

Действующий лидер государства и родственник умершего, Ким Чен Ын направил его родным венки и выразил соболезнования в связи с его смертью. Дата смерти Ким Ён Чжу не сообщается.

Ким Ён Чжу родился в 1920 году, при правлении Ким Ир Сена занимал ряд руководящих постов. В частиности, он был руководителем организационного отдела Трудовой партии Кореи. В 1973 году его сменил Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена. Начиная с 1998 года Ким Ён Чжу занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).