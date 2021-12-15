Тихуана, Мексика, 15 декабря, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В городе Тихуана, расположенном в штате Нижняя Калифорния на севере Мексики, 14 декабря произошло частичное обрушение крыши в торговом центре «Пласа Отай». Об этом сообщает телеканал Televisa.

Обрушение

По данным на настоящий момент, погиб один человек и пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Из торгового центра было экстренно эвакуировано около 300 человек, на месте обрушения продолжается поисково-спасательная операция.

На месте произошедшего работают сотрудники полиции, прокуратуры и экстренных служб. В качестве предварительной версии причины обрушения крыши называется непогода.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Кентукки в результате торнадо погибло не менее 74 человек, а более 100 до сих пор числятся пропавшими без вести.