Шимановск, Амурская область, , 04:55 — REGNUM В Шимановске Амурской области в своём доме погибла семья — двое детей и двое взрослых. Младшему ребёнку был один год, старшему — 11 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Сгоревший дом Sverdlovsk.sledcom.ru

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Тела людей обнаружены в частном деревянном доме, где 15 декабря произошёл пожар. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Правоохранительные органы проводят проверку. Следственно-оперативная группа пытается выявить очаг возгорания совместно с сотрудниками Госпожнадзора. Выяснять причины произошедшего также помогут криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара в Волгоградской области. Мать детей оставила их одних дома, старшему ребёнку было 10 лет.