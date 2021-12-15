Южно-Сахалинск, , 04:35 — REGNUM Мужчина 40 лет погиб в результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома на Сахалине. Об этом 145 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Пожар skeeze

Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Молодёжной в Холмске, информация о пожаре поступила в региональное ведомство 14 декабря в 18:03 по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горение в квартире, общей площадью около 30 кв. метров.

В результате пожара пострадали два человека: мужчина и женщина, оба пострадавших были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом и продуктами горения». Мужчину спасти не удалось, женщина находится под наблюдением врачей.

Возгорание было полностью ликвидировано в 20:15 по местному времени. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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