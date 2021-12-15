Томск, , 04:29 — REGNUM В Томской области за год (с ноября 2020-го по ноябрь 2021 года) крупа гречневая-ядрица подорожала с 88 до 108 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

Гречка Ervins Strauhmanis

Молоко и молочная продукция за указанный период в среднем подорожали на 10,5%. В ноябре текущего года молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности в среднем стоило 68 рублей за литр. Это почти на 9 рублей больше, чем в ноябре 2020 года.

Средняя цена на творог жирный в ноябре 2021 года — 278 рублей (+25 рублей к 2020 году), на сметану — 206 рублей (+15 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, за год в Томской области значительно подорожали и другие продукты питания.

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