Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 7850 человек, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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Из них 7828 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Также в стране продолжается рекордный рост числа пациентов, находящихся в критическом состоянии. В настоящее время в Республике Корея их 964.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 536 495. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 4456 человек.