Лондон, 15 декабря 2021, 07:18 — REGNUM Британский электронный музыкант и продюсер Burial (настоящее имя — Уильям Бивен) анонсировал новый мини-альбом под названием Antidawn, который выйдет в начале январе 2022 года. Об этом 14 декабря в своем Twitter-аккаунте сообщил лейбл исполнителя Hyperdub.
Antidawn станет первой новой музыкой Burial с момента выхода сингла Dolphin в мае 2021 года, который был би-сайдом к раннему треку Chemz. В анонсе Antidawn сообщается, что музыкант «исследует промежуточную зону между беспорядочным, лоскутным написанием песен и жуткой атмосферой игрового пространства с открытым миром».
https://twitter.com/Hyperdub/status/1470725494979055616
Релиз включит в себя 5 новых композиций, официальный выход мини-альбома Antidawn состоится 6 января 2022 года. На физических носителях работа появится 28 января.
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