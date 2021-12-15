Лондон, , 07:18 — REGNUM Британский электронный музыкант и продюсер Burial (настоящее имя — Уильям Бивен) анонсировал новый мини-альбом под названием Antidawn, который выйдет в начале январе 2022 года. Об этом 14 декабря в своем Twitter-аккаунте сообщил лейбл исполнителя Hyperdub.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Antidawn станет первой новой музыкой Burial с момента выхода сингла Dolphin в мае 2021 года, который был би-сайдом к раннему треку Chemz. В анонсе Antidawn сообщается, что музыкант «исследует промежуточную зону между беспорядочным, лоскутным написанием песен и жуткой атмосферой игрового пространства с открытым миром».

«В результате получилась ничейная земля, тексты песен имеют приоритет над самой песней, одинокие фразы окрашивают дымку, а резкая структура замедляет время. В Antidawn, кажется, рассказывается история зимнего города, и что-то манит вас следовать в него. Результат одновременно успокаивает и тревожит, создавая тихий свет, противостоящий холоду» . Британский электронный лейбл Hyperdub.

https://twitter.com/Hyperdub/status/1470725494979055616

Релиз включит в себя 5 новых композиций, официальный выход мини-альбома Antidawn состоится 6 января 2022 года. На физических носителях работа появится 28 января.

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