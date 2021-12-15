Красноярск, , 04:19 — REGNUM Проверка муниципальной системы оповещения пройдёт в Красноярске с 15 по 18 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

Необходимость в тестовых испытаниях муниципальной системы оповещения возникла после завершения работ по её модернизации.

Как уточнили в мэрии, запуск системы оповещения будет сопровождаться кратковременным прерывистым либо непрерывным сиренным звучанием длительностью до 1 минуты. Также будут звучать речевые сообщения оперативного дежурного по гражданской обороне Красноярска. Все проверки пройдут в дневное время.

Всего проверят 14 точек звукового оповещения, установленных на административных и жилых зданиях.

Жителей Красноярска просят сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону на 16 декабря запланирована комплексная тренировка муниципальной системы оповещения населения.

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