Оттава, , 04:09 — REGNUM Дефицит бюджета Канады на 2021−2022 финансовые годы составит 144,5 млрд канадских долларов (около $112,5 млрд), что на 6,6% ниже, чем прогнозировалось изначально. Об этом рассказала глава канадского минфина Христя Фриланд в ходе выступления в парламенте страны.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Реальность такова, что экономика оказалась более устойчивой, чем мы прогнозировали», — добавила она.

Также Фриланд заявила, что в стране прогнозируется уровень инфляции 3,3% к концу 2021 года. В следующем, 2022 году, этот показатель должен составить около 3,1%.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции власти Канады так и не приняли бюджет. Эксперты утверждают, что за 2020 финансовый год из канадского бюджета потратили 354,2 млрд канадских долларов (около $275,7 млрд).