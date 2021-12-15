Лос-Анджелес, США, , 07:16 — REGNUM Американская хип-хоп исполнительница Cardi B (настоящее имя — Белкалис Альманзар) поделилась со своими фанатами планами на следующий год, рассказав, что планирует выпустить новый альбом в 2022 году. Об этом стало известно 14 декабря в Instagram-аккаунте певицы.

Карди Би (Cardi B) Скриншот с YouTube

Она не выпускала новую музыку с тех пор, как в прошлом месяце выпустила саундтрек к фильму студии Netflix «В синяках», но в новом видео, опубликованном в Instagram, Cardi B рассказала о том, чем занималась в последнее время, и поделилась списком вещей, которые она хочет осуществить в следующем году. Певица сказала: «Я очень долго пыталась сбалансировать свою новую жизнь. У меня двое детей… Сейчас у меня много работы, как будто я занимаю много должностей, и это требует много личного времени, и вдобавок ко всему я должна выпустить альбом в следующем году. Я не только должна выпустить альбом, так еще и записать свой фильм! Мне столько предстоит…».

https://www.instagram.com/tv/CXcISc5Ici4/

ИА REGNUM напоминает, что единственный на данный момент альбом певицы Invasion Of Privacy был выпущен в 2018 году, а в феврале 2019 года получил статуэтку «Грэмми» за победу в номинации «Лучший рэп-альбом».

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