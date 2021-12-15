Кукута, Колумбия, 15 декабря, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Организаторами теракта в колумбийском аэропорту Кукуты могут быть участники леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО), либо люди, входившие ранее в уже распущенную организацию «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК). Об этом сообщил 14 декабря директор полиции Колумбии Хорхе Варгас.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

Как пояснил Варгас, использованные при теракте средства были схожи с теми, что применялись раньше АНО и организацией «Фронт-33», вышедшей из состава РВСК. На сегодняшний день не удалось установить, сколько человек участвовали в организации теракта и какие они преследовали цели. Газета El Tiempo предположила, что это могла быть попытка покушения на мэра Кукуты Хайро Яньеса, который в тот день находился в аэропорту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аэропорт в Кукуте стал объектом трёх крупных терактов в 2021 году. Жертвами третьего теракта стали три человека, в том числе два полицейских.