Полиция Колумбии сообщила детали расследования теракта в аэропорту Кукуты
Кукута, Колумбия, 15 декабря, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Организаторами теракта в колумбийском аэропорту Кукуты могут быть участники леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО), либо люди, входившие ранее в уже распущенную организацию «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК). Об этом сообщил 14 декабря директор полиции Колумбии Хорхе Варгас.
Как пояснил Варгас, использованные при теракте средства были схожи с теми, что применялись раньше АНО и организацией «Фронт-33», вышедшей из состава РВСК. На сегодняшний день не удалось установить, сколько человек участвовали в организации теракта и какие они преследовали цели. Газета El Tiempo предположила, что это могла быть попытка покушения на мэра Кукуты Хайро Яньеса, который в тот день находился в аэропорту.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что аэропорт в Кукуте стал объектом трёх крупных терактов в 2021 году. Жертвами третьего теракта стали три человека, в том числе два полицейских.