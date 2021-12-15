Лос-Анджелес, США, , 07:15 — REGNUM Исследование австрийского профессора Томаса Нидеркротенталера показало, что трек 1−800−273−8255 американского рэпера Logic привел к значительному увеличению числа звонков в Национальную службу спасения от самоубийств. Об этом 14 декабря рассказал портал CNN.

Суицид

Logic (настоящее имя — Роберт Холл) выпустил 1−800−273−8255 в 2017 году. Песня, в записи которой также приняли участие Алессия Кара и Khalid, появилась на альбоме рэпера Everybody. Ее название совпадает с номером телефона Американской национальной службы спасения от самоубийств (NSPL). Новое исследование, опубликованное CNN, показало, что песня оказала огромное влияние и привела к увеличению числа звонков в NSPL на 50%.

Автор исследования Томас Нидеркротенталер сказал: «Знаменитости могут сыграть важную роль в предотвращении самоубийств, если они расскажут о том, как они справлялись с кризисными ситуациями и суицидальными мыслями в своей жизни». В исследовании также сообщалось о снижении числа самоубийств на 5,5% среди лиц в возрасте от 10 до 19 лет в разные периоды времени — в первые 34 дня после выхода песни, выступления Logic на MTV Awards 2017 года и его выступления на премии Грэмми в 2018 году. Logic также поделился комментарием, сказав CNN: «Знать, что моя музыка действительно влияет на жизни людей, это действительно то, что вдохновляет меня писать песни. Меня поражает, что песня, написанная, чтобы попытаться помочь людям, имеет такой эффект».

Напомним, что в июле 2021 года Logic вернулся после трехлетнего перерыва с третьей частью микстейпа «Bobby Tarantino».

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