Токио, , 03:53 — REGNUM В Вашингтоне 7 января могут пройти переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в формате «два плюс два». Об этом со ссылкой на источники 15 декабря сообщает телеканал NHK.

Флаги Японии и США Dpd3ut

По его данным, проведение данных переговоров планировалось на конец декабря, но было перенесено из-за напряжённого предновогоднего рабочего графика руководителей ведомств.

Предполагается, что на переговорах традиционно будут затронуты вопросы о росте в регионе активности Китая, ситуации в Тайваньском проливе, планы по укреплению альянса двух стран.

Напомним, что последняя встреча в данном формате прошла в Токио 16 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Блинкен: США и Япония намерены сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР