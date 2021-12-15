Казань, , 03:56 — REGNUM Обанкроченный более четырех лет назад «ИнтехБанк» потребовал с архитектурного бюро Казани почти 490 млн рублей. Соответствующий иск арбитраж Татарии пока оставил без движения. До 17 декабря 2021 года истец должен устранить недочёты, передаёт ИА REGNUM.

Интехбанк

Иск на сумму 489 855 845,76 рубля получило ООО «Архитектурное бюро «Билдинг Тренд», учрежденное в 2015 года. Фирма с 2018 года принадлежит Татьяне Семыкиной. По данным базы «Контур.Фокус», ранее компанией владела Альбина Гатауллина (Габдулхакова).

Основанием для обращения в суд стала задолженность по кредитам от 2015−2016 годов, то есть выданным за год-два до отзыва лицензии у банка.

Напомним, ранее банк, оставшийся без лицензии в 2017 году, подал крупный иск к компании «Вир». С последней требуют почти 450 млн рублей и обращения взыскания на три здания и два земельных участка в Казани.