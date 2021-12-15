Лондон, , 03:46 — REGNUM Власти Великобритании намерены направить средства в благотворительные организации, которые окажут помощь жителям Афганистана, оказавшимся в сложном гуманитарном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соединенное Королевство намерено сделать все возможное для жителей Афганистана. Мы вдвое увеличили размер нашей помощи в этом году, чтобы спасти жизни, защитить женщин и детей и обеспечить стабильность в регионе», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 13 благотворительных британских фондов призвали жителей Соединенного Королевства оказать поддержку для отправки гуманитарной помощь в Афганистан. Фонды указывали, что жители республики оказались на гране голода из-за засухи и прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Собранные средства пойдут на закупку медикаментов, теплых вещей и продовольствия.