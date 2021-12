Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Американская экспериментальная рок-группа Animal Collective обрадовала фанатов вторым сингл из будущего студийного альбома Time Skiffs. Об этом 14 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Песня получила название Walker и следует за октябрьским дебютным синглом альбома Prester John. «В основном Walker — это дань уважения Скотту Уокеру, который скончался примерно в то время, когда я начал писать песню», — рассказывает о новом сингле лидер группы Ноа Леннокс. «Музыка Скотта много значила для меня, и он всегда будет для меня источником вдохновения. В Walker есть также своего рода усталость и смирение, которые противоречат более темному слою атмосферы этой песни».

Альбом Time Skiffs выйдет 4 февраля 2022 года на лейбле Domino Records и последует за Painting WIth 2016 года.

