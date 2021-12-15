Париж, , 03:33 — REGNUM Войска Франции, участвовавшие в антитеррористической операции «Бархан» на территории Мали, выведены из малийского города Тимбукту на севере страны. Об этом 14 декабря сообщило французское министерство обороны.

Французские военные в Мали TM1972

Отмечается, что передача полномочий по охране территории военным Мали осуществлялась постепенно, таким же образом, как это происходило в населенных пунктах Кидаль и Тесалит. Переход проходил в координации с Многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в республике (MINUSMA), которая направила в Тимбукту около 2,2 тыс. миротворцев.

В минобороны Франция добавили, что французская сторона продолжит оказывать помощь странам региона в борьбе с террористическими группировками при тесном контакте со своими европейскими союзниками, а также с США.

Как сообщало ИА REGNUM, вывод войск Франции из военных баз на севере Мали начался в середине октября. Операция «Бархан» продолжает операцию «Сервал», проводившуюся французскими вооруженными силами в Мали с 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Французские войска начали выводить из Мали