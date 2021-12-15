Париж, 15 декабря 2021, 03:33 — REGNUM Войска Франции, участвовавшие в антитеррористической операции «Бархан» на территории Мали, выведены из малийского города Тимбукту на севере страны. Об этом 14 декабря сообщило французское министерство обороны.
Отмечается, что передача полномочий по охране территории военным Мали осуществлялась постепенно, таким же образом, как это происходило в населенных пунктах Кидаль и Тесалит. Переход проходил в координации с Многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в республике (MINUSMA), которая направила в Тимбукту около 2,2 тыс. миротворцев.
В минобороны Франция добавили, что французская сторона продолжит оказывать помощь странам региона в борьбе с террористическими группировками при тесном контакте со своими европейскими союзниками, а также с США.
Как сообщало ИА REGNUM, вывод войск Франции из военных баз на севере Мали начался в середине октября. Операция «Бархан» продолжает операцию «Сервал», проводившуюся французскими вооруженными силами в Мали с 2013 года.
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