Казань, , 03:39 — REGNUM Арбитраж Татарии признал обоснованными банкротные претензии к крупному подрядчику в сфере автодорожного строительства — АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» и ввёл первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Тем временем в адрес треста продолжают поступать иски от кредиторов, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Thebluediamondgallery.com

Судя по базе арбитража, за 2021 год было сделано четыре попытки инициировать банкротное дело в отношении треста. Например, управление Федеральной налоговой службы России по Татарии в очередной раз обратилось в суд 14 декабря 2021 года. Основанием заявлен долг в размере 31 667 019,96 рубля.

Между тем в карточке предыдущего дела ещё 13 декабря 2021 года появилась запись судьи Мингазова — «ввести наблюдение». Детали пока не известны. В этом споре в качестве кредитора выступает московское АО «Национальная нерудная компания», заявившее долг в размере 19,7 млн рублей. В качестве арбитражного управляющего была предложена кандидатура Анастасии Сапегиной — участника ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Напомним, трест ведёт историю с 1971 года и в последнее время он выступил подрядчиком почти 70 госконтрактов на общую сумму свыше 21,7 млрд рублей. Директор с ноября 2021 года — Николай Ермаков. На начало 2021 года средняя численность работников треста превышала 1 тыс. человек.

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