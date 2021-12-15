Москва, 15 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Выбраны и награждены победители конкурса эссе «Москва глазами молодежи». Об этом 15 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Фотоконкурс «Планета Москва» Работа Константина Антипина

Мероприятие проходило с 30 сентября по 8 декабря 2021 года и было приурочено ко Всемирному дню гида. Участники прислали 120 работ по пяти темам, среди которых «Digital-туризм. Новые идеи», «Представь себя в роли гида», «Я — лучший тревел-блогер», «Тренды молодежного туризма» и «Гостеприимный москвич».

«В конкурсе участвовали студенты московских высших и средних учебных заведений. Им предлагалось написать эссе и снять видеоролик продолжительностью до минуты. Победителями стали 10 человек. Пятерых из них определило жюри, еще пятерых — участники проекта «Активный гражданин». Лауреатам вручили дипломы и призы. Помимо этого, их пригласят пройти стажировку в правительстве Москвы», — сообщила Сергунина.