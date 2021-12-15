Курган, , 03:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России проводит в Кургане и Екатеринбурге антикартельные проверки в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В поле зрения ФАС России попали три организации — региональный оператор ООО «Чистый город» по обращению с отходами в Курганской области и транспортники из Екатеринбурга ООО «Компания «Экосистема» и ООО «Транссервис».

"В распоряжении антимонопольной службы имеются материалы, указывающие на признаки сговоров на торгах при оказании услуг по транспортировке ТКО в Курганской и Свердловской областях. Общая сумма контрактов составила более 1,6 млрд рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Курганской области вступила в силу с 1 января 2020 года. курганское предприятие ООО «Чистый город» стало единственным, кто представил заявку на конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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