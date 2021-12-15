Южно-Сахалинск, , 03:27 — REGNUM На Сахалине в Холмске в квартире в жилом доме по улице Молодёжная 13 А произошёл пожар. Более двух часов пожарные тушили возгорание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

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Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило 14 декабря в 18:03. Уже через три минуты к месту ЧП прибыл первый пожарный расчёт. Горела квартира на площади 30 кв. метров.

К 20:15 пожар удалось полностью ликвидировать. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 9 человек. Устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с начала 2021 года на пожарах в жилых помещениях погибли 79 человек.