На Сахалине в жилом доме сгорела квартира
Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2021, 03:27 — ИА Регнум. На Сахалине в Холмске в квартире в жилом доме по улице Молодёжная 13 А произошёл пожар. Более двух часов пожарные тушили возгорание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.
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Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило 14 декабря в 18:03. Уже через три минуты к месту ЧП прибыл первый пожарный расчёт. Горела квартира на площади 30 кв. метров.
К 20:15 пожар удалось полностью ликвидировать. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 9 человек. Устанавливаются причины возгорания.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с начала 2021 года на пожарах в жилых помещениях погибли 79 человек.