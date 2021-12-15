Владивосток, 15 декабря, 2021, 03:29 — ИА Регнум. В 2022 году продолжится газификация Приморья — на данный момент уровень подключений составляет 24%. По состоянию на 1 декабря потребление природного газа в регионе составило 1,4 млрд кубометров в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

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Реализуемые совместно с «Газпромом» мероприятия позволят ускорить ввод объектов газовой инфраструктуры, прежде всего для бытовых потребителей.

Так, уже проложены газораспределительные сети в Уссурийском городском округе и Спасском районе, переведены на газ три котельные в Уссурийске, еще две построены в Уссурийске, Спасском районе, введена в эксплуатацию газораспределительная станция в Артеме. Параллельно откорректированы схемы газоснабжения Находки и Надеждинского района.

Также в этом году к природному газу подключен резидент ТОР «Надеждинская» — ООО «Газпром гелий сервис», а на территории Михайловского района — резидент ТОР «Михайловский» ООО «РусАгро-Приморье». В Уссурийском городском округе подключены к газу ООО «Уссури Холод», ООО «Ист-Фарм», детский сад и два жилых дома в микрорайоне «Радужный», котельные №19, 24, 25, 27.

«В сентябре приступили к строительству магистрального газопровода к Находкинскому заводу минеральных удобрений. Прокладка трубы позволит газифицировать юг Приморья, Врангель и третий по величине город края — Находку. На первом этапе в центральной части Находки планируется построить две крупных котельных, которые будут работать на природном газе, после ввода в эксплуатацию они заменят 11 мазутных и угольных котельных», — пояснили специалисты.

В 2022 году в Приморье будут строить заправки газомоторным топливом автотранспорта.

Особым блоком стоит догазификация муниципалитетов края. Выполнение работ по подведению газовых сетей до границ земельных участков бесплатно запланировано с 2021 по 2024 годы.

«Развитие нефтегазового сектора Дальнего Востока, строительство газовой инфраструктуры в настоящее время являются одними из приоритетных направлений работы», — сказала председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один независимый производитель газа в России попросил Минэнерго РФ о либерализации их доступа к экспорту трубопроводного газа.