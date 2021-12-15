Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Общее число умерших на территории Соединенных Штатов пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 800 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные университетом Джонса Хопкинса, ведущего статистику по заболеваемости COVID-19.

США

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Согласно его данным, в стране с начала пандемии от осложнений COVID-19 умерли 800 266 человек. Отмечается, что днем ранее в Соединенных Штатах зафиксировали другой рекорд — общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 50 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний указал, что среди всех случаев заражения SARS-CoV-2 в США на период с 6 по 12 декабря около 2,9% связаны со штаммом «Омикрон». При этом большее число зараженных — 96,7% — заразились штаммом «Дельта».

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