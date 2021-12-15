Богота, , 03:21 — REGNUM За прошедшие сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом возросло на 2425 в Колумбии. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социальной защиты страны в Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Случаев летального исхода за сутки зафиксировано 42. Общее количество случаев заражения с начала пандемии в стране составило 5 097 680, из них число погибших от последствий заболевания COVID-19 составило 129 205 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Колумбии введены ограничения для въезжающих в страну в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Начиная с 14 декабря колумбийцы, иностранные резиденты и дипломаты, а также члены их семей при въезде в страну должны будут предъявить электронную или физическую карту прививок с полным графиком вакцинации.

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