Петропавловск-Камчатский, 15 декабря 2021, 03:20 — REGNUM Ранним утром 15 декабря на Камчатке загорелся двухэтажный жилой дом по улице Полярной в Елизово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.
Читайте также: Трехлетний ребенок погиб в квартирном пожаре в Петербурге
Дом рассчитан на двух хозяев. Сообщение о пожаре поступило в 05:05 по местному времени. Уже в 05:30 возгорание удалось полностью ликвидировать. В тушении были задействованы 9 человек и две автоцистерны.
В результате пожара повреждён подвал размерами восемь на восемь метров. Никто не пострадал.
Выясняются причины возгорания в жилом доме.
Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок погиб в квартирном пожаре на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, в момент возгорания он был дома один. Прокуратура организовала проверку.