Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Ранним утром 15 декабря на Камчатке загорелся двухэтажный жилой дом по улице Полярной в Елизово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Mchs.gov.ru Пожар

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Дом рассчитан на двух хозяев. Сообщение о пожаре поступило в 05:05 по местному времени. Уже в 05:30 возгорание удалось полностью ликвидировать. В тушении были задействованы 9 человек и две автоцистерны.

В результате пожара повреждён подвал размерами восемь на восемь метров. Никто не пострадал.

Выясняются причины возгорания в жилом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок погиб в квартирном пожаре на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, в момент возгорания он был дома один. Прокуратура организовала проверку.