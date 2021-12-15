Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве подвели итоги ежегодной туристической премии «Путеводная звезда — 2021». Об этом 15 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Туристы. Красная Площадь. Москва

Всего конкурс насчитывал 18 номинаций. Победителя в каждой из них определили при помощи проекта «Активный гражданин» — жители Москвы выбирали лучшие столичные гостиницы, рестораны, экскурсионные и выставочные проекты, музеи, кондитерские, гастромаркеты, медиа и стартапы.

«Премия «Путеводная звезда» вручалась в 22-й раз. Всех лауреатов определили москвичи. Онлайн-голосование проходило с 11 ноября по 3 декабря и было разделено на четыре этапа, в каждом из которых приняли участие более 150 тысяч человек. Наград удостоились популярные экскурсионные и гастрономические проекты, рестораны, музеи, отели», — отметила Сергунина.