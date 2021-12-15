Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Среди всех случаев заражения коронавирусом, выявленных в Соединенных Штатах с 6 по 12 декабря, около 2,9% касаются инфицирования штаммом «Омикрон». Об этом 14 декабря сообщил на своем сайте Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 96,7% новых пациентов с COVID-19 в стране являлись носителями варианта «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря университет Джонса Хопкинса объявил, что с начала пандемии в США подтверждено 50 062 033 случая заражения инфицирования SARS-CoV-2.

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