Москва, , 07:20 — REGNUM Наиболее активных в 2021 году волонтеров наградили в Москве. Об этом 15 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Волонтеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятных подарков были удостоены в общей сложности свыше 1 тыс. человек, которые в 2021 году поддерживали патриотические мероприятия, помогали на культурных и других событиях. Как отметила вице-мэр, в добровольческой жизни города участвуют почти 670 тыс. человек.

«Москва — город добрых дел и людей. В столице развивается патриотическое, событийное, культурное, социально ориентированное, спортивное и другие направления добровольчества. Участвуя в самых разных мероприятиях и программах, волонтеры не только помогают в их организации, но и открывают для себя новые возможности, расширяют кругозор, заводят новых друзей», — сказала Сергунина.

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