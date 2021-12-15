Токио, , 03:07 — REGNUM На территории префектуры Яманаси в центральной части Японии 15 декабря столкнулись девять автомобилей, пострадали пять человек. Об этом сообщает газета Yomiuri.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые из получивших травмы находятся в тяжёлом состоянии, всех пострадавших доставили в расположенную поблизости больницу

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины, которые привели к столь крупному ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум семь человек пострадали в результате падения в кювет автомобиля с пожилыми людьми на северо-западе Японии.

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