Москва, , 03:09 — REGNUM В первый год пандемии дивизион «Яндекса» покинула одна из компаний, которая ранее называлась «ПС Яндекс. Деньги», а позднее была переименована в ООО «Юмани». Если ещё в июле 2020 года долю в ней имела публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», то сейчас актив полностью перешёл к структурам Сбербанка, передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания «Юмани» создана в феврале 2007 года и носила название ООО «ПС Яндекс. Деньги». На сегодня владельцами являются ООО «Цифровые активы» (более 99%) и ПАО «Сбербанк России». «Цифровые активы» также входят в дивизион Сбербанка.

Но после продажи доли в «ПС Яндекс. Деньги» от попыток обзавестись карманным банком «Яндекс» не отказался.

Напомним, весной 2021 года стало известно, что «Яндекс» приобрёл банк «Акрополь». Сделка оценивалась в 1,1 млрд рублей. На сегодня юрлицо носит наименование — «Яндекс Банк» и имеет универсальную банковскую лицензию с правом привлечения во вклады денежных средств физлиц. 100% акций банка принадлежит ООО «Яндекс.Маркет Лаб», конечными бенефициарами которого являются олигарх Аркадий Волож, публичная компания с ограниченной ответственностью Yandex N.V., Тигран Худавердян, Владимир Иванов, а также американские компании Capital Group Companies Inc., Invesco Ltd (Инвеско Лтд) и FMR Co Inc. Конечные собственники трёх последних компаний не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России к дивизиону, который корнями уходит в офшоры, есть многочисленные претензии. В частности, ФАС начала антимонопольное расследование в отношении ООО «Яндекс».

