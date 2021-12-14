Лондон, 15 декабря, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Страны Западной Африки должны в 10 раз ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19, чтобы преодолеть разрыв между фактическим положением дел и планами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом группа учёных сообщила 14 декабря в статье в журнале BMJ Global Health.

Эпидемия. Африка

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Исследователи ссылаются, в частности, на инициативу Covax и планы Африканского союза, которые предусматривают вакцинацию 60% населения в 16 странах к июню 2022 года.

«Достижение этой цели в странах Западной Африки потребует ускорить текущие темпы вакцинации населения этих государств как минимум в 10 раз», — говорится в публикации.

Ранее о срыве поставок вакцин нуждающимся странам в рамках инициативы Covax сообщили источники в ВОЗ и представители нескольких американских компаний. По их данным, за всё время план обеспечения населения вакцинами выполнен только на четверть.