Тегеран, , 08:08 — REGNUM 14 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси в своем послании поздравил нового канцлера Германии Олафа Шольца с назначением на данный пост. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ссылаясь на 150-летние отношения между двумя странами, президент отметил: «Опираясь на исторические отношения, взаимное уважение и интересы, Иран и Германия могут осуществлять полезное и ценное сотрудничество для укрепления двусторонних связей».

«Сегодняшний мир сталкивается с серьезными вызовами в международном и региональном измерениях», — сказал Раиси.

Он подчеркнул, что успешное решение таких проблем потребует совместных усилий всех стран для обеспечения мира, стабильности и благополучия международного сообщества. Он выразил готовность Ирана внести свой вклад в эти усилия.

Раиси также выразил надежду, что двусторонние отношения между Ираном и Германией будут и далее процветать во время пребывания на посту нового канцлера ФРГ.